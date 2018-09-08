أسعار الذهب اليوم السبت .. عيار 21 يسجل 126.32 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت، 144.36 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 132.33 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 126.32 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 108.27 ريال، وأيضًا سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 84.21 ريال.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 72.18 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,490 ريالًا، ووصلت أسعار جنيه الذهب إلى 1,011 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 144,361 ريالًا.