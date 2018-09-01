أسعار الذهب اليوم السبت .. عيار 21 يسجل 126.72 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت، 144.82 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 132.76 ريال.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 126.72 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 108.62 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 84.48 ريال.

وأيضًا سجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 72.41 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,504 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,014 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 144,823 ريالًا.