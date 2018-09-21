أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في أسبوع

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار في ظل انحسار المخاوف من حرب تجارية صينية أمريكية شاملة، مما أبقى المعدن الأصفر على مسار تحقيق أول ارتفاع أسبوعي في أربعة أسابيع.

وزاد الذهب 0.3 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 1210.68 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:12 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر عند 1211.02 دولار للأوقية. وارتفع المعدن 1.3 بالمائة منذ بداية الأسبوع. وزادت عقود الذهب الآجلة 0.3 بالمائة مسجلة 1215 دولارا للأوقية.

وتتحدد الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين والولايات المتحدة، كل منهما على سلع الآخر، عند مستويات أقل مما كان متوقعا من قبل، وهو ما عزز الآمال في انحسار العداءات بين أكبر اقتصادين في العالم. ويحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في عشرة أسابيع مقابل سلة عملات كبرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 بالمائة إلى 14.35 دولار للأوقية بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 14.41 دولار للأوقية. ولامس البلاديوم أعلى مستوى منذ 19 أبريل نيسان عند 1054.97 دولار للأوقية وسجل في أحدث قراءة انخفاضا بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1053.22 دولار للأوقية.

وبلغ البلاتين أعلى مستوى منذ التاسع من أغسطس عند 837.80 دولار للأوقية.