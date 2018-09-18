أسعار النفط تدعم الأسهم الأمريكية

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فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف يوم الثلاثاء مدعومة بصعود في أسعار النفط بعد أحدث جولة رسوم جمركية على الصين.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 14.09 نقطة بما يعادل 0.05 بالمائة ليفتح عند 26076.21 نقطة وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.94 نقطة أو 0.07 بالمائة مسجلا 2890.74 نقطة وصعد المؤشر ناسداك المجمع 7.77 نقطة أو 0.10 بالمائة إلى 7903.57 نقطة.