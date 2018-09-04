أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى منذ شهرين

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط خلال تعاملات أمس الاثنين، إلى أعلى مستوى لها منذ حوالي شهرين، في ظل اضطراب صادرات الخام الإيراني نتيجة تراجع شحنات العملاء الآسيويين من إيران، قبل أسابيع من دخول العقوبات الأمريكية على طهران حيز التطبيق الكامل في نوفمبر المقبل.

وارتفع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بنسبة 7. 0%، في حين جاءت صادرات إيران من النفط خلال أغسطس الماضي في حدود 1ر2 مليون برميل يومياً وهو أقل مستوى لها منذ مارس 2016 بحسب بيانات وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت أسعار النفط عاودت الارتفاع الشهر الماضي مع تراجع الصادرات الإيرانية وتزايد المخاوف من تراجع إنتاج فنزويلا، وهو ما بدد تأثير مخاوف من احتمال تراجع الطلب على النفط بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وجرى تداول خام برنت اليوم بسعر 15. 78 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل، بارتفاع قدره 51 سنتًا للبرميل عن سعر يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

في الوقت نفسه، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بمقدار 30 سنتًا إلى 10. 70 دولار للبرميل تسليم أكتوبر المقبل في تعاملات بورصة نيويورك للسلع أمس الاثنين.