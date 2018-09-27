أسعار النفط ترتفع 1% مع ترقب العقوبات على إيران

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس 1% وسط توقعات بانخفاض المعروض في الأسواق بسبب عقوبات أميركية مرتقبة على إيران من المقرر أن يبدأ سريانها في نوفمبر.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أقرب استحقاق 82.23 دولار للبرميل بارتفاع 89 سنتاً أو 1.1% عن آخر تسوية، وبما يقل قليلاً عن أعلى مستوى في 4 أعوام الذي سجلته يوم الثلاثاء.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.47 دولار للبرميل بارتفاع 90 سنتاً أو 1.3% عن آخر تسوية.

وقال تجار إن أسواق النفط تشهد انخفاضاً في المعروض قبل العقوبات الأمريكية المرتقبة على قطاع النفط الإيراني والتي يبدأ تطبيقها في الرابع من نوفمبر.