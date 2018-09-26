أسعار النفط تغلق عند أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014

المواطن - متابعة

أغلقت أسعار النفط، مساء أمس الثلاثاء، على أعلى مستوى في 4 سنوات، بفضل عقوبات أمريكية وشيكة على صادرات إيران النفطية، وتردد “أوبك+” على ما يبدو في تعويض النقص المحتمل في الإمدادات العالمية.

وصعدت عقود مزيج “برنت” بواقع 61 سنتًا إلى 81.81 دولار للبرميل، بعد أن لامست أعلى مستوى في الجلسة عند 82.20 دولار وهو أعلى سعر منذ نوفمبر 2014، فيما زادت عقود الخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط” بواقع 30 سنتًا إلى 72.38 دولار للبرميل.

وقال مدير إستراتيجية أسواق السلع الأولية في بنك “بي إن بي باريبا” هاري شلينجوريان، متحدثًا لمنتدى النفط العالمي: إن “إيران ستفقد أحجام تصدير كبيرة، ونظرًا لتردد (أوبك+) في زيادة الإنتاج، فالسوق ليست جاهزة لملء الفجوة”.

وكان الأمين العام لأوبك، محمد باركيندو، قال في وقت سابق: إنه من المهم لأوبك وشركائها، بمن فيهم روسيا، التعاون لضمان عدم “الانزلاق من أزمة إلى أخرى”.