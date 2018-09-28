أسعار النفط تواصل الصعود ترقبًا للعقوبات على إيران

المواطن- متابعة

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مع ترقب العالم تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران نوفمبر المقبل والتزام أوبك باتفاق تحديد الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لشهر ديسمبر 15 سنتا، أو ما يعادل 0.2 في المائة، إلى 81.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:48 بتوقيت جرينتش.

وينتهي عقد أقرب استحقاق لشهر نوفمبر اليوم الجمعة، وهو عند 81.73 دولار للبرميل. وارتفع العقد إلى أعلى مستوى في أربع سنوات عند 82.55 دولار للبرميل يوم الثلاثاء.

ويتجه برنت للارتفاع 5.6 بالمائة في سبتمبر على مسار تحقيق أكبر مكسب شهري منذ أبريل نيسان.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمائة، إلى 72.32 دولار للبرميل. ويتجه الخام لتحقيق مكاسب نسبتها 3.6 بالمائة هذا الشهر في أكبر زيادة منذ يونيو .

ونقلت رويترز عن تشن كاي رئيس أبحاث السلع الأولية لدى شينجدا فيوتشرز قوله إن ”السوق تركز في العناوين الرئيسية للتداول على العقوبات الإيرانية على مدى أسبوع كامل. لكن الآراء بشأن حجم قدرة أوبك وروسيا على تعويض الخسائر متباينة“.

وتبدأ العقوبات على إيران ثالث أكبر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الرابع من نوفمبر 2018، وتطالب واشنطن مشتري النفط الإيراني بخفض الواردات إلى صفر لإجبار طهران على التفاوض على اتفاق نووي جديد وتقليص نفوذها في الشرق الأوسط.