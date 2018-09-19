أسهم باكستان تتفاعل مع زيارة عمران خان للمملكة

المواطن - الرياض

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم, على ارتفاع بنسبة 0.20 % أي ما يعادل 82 نقطة، وأقفل عند مستوى 41320 نقطة.

وبلغت كمية التداول 95320980 سهماً، نفذت في 323 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 166 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 125 شركة، واستقرت قيمة أسهم 32 شركة.

وكان عمران خان قد وصل إلى المملكة أمس في زيارة رسمية في أول زيارة له إلى المملكة منذ فوزه في الانتخابات العامة.

وعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة اليوم، جلسة مباحثات مع دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان.

وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وآفاق تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث آخر الأحداث على الساحة الإقليمية.

حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان.

وهنأ سمو ولي العهد دولته بانتخابه رئيساً لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية، فيما عبر دولته عن شكره وتقديره لسموه على التهنئة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الإعلام الدكتور عواد العواد الوزير المرافق، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان، ومعالي نائب رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ أحمد عسيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي، والوفد الرسمي المرافق لدولة رئيس الوزراء الباكستاني.