أعداد صادمة لحلويات مغشوشة في شقة بالدمام وصور توضح الكارثة!
تسليم 7 من العمالة المخالفة للجهات الأمنية

أعداد صادمة لحلويات مغشوشة في شقة بالدمام وصور توضح الكارثة!

2018/09/30
الساعة 10:43 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الدمام

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، بالتعاون مع الجهات الأمنية، شقة سكنية في الدمام تستغلها عمالة مخالفة في تصنيع الحلويات بشكل مخالف لاشتراطات السلامة.

وأكدت التجارة أنه تم ضبط 8300 قطعة حلوى و41 كيلو من المواد الخام المغشوشة وأكثر من 200 ألف ملصق بمسميات حلويات مختلفة.

وتابعت التجارة: وعليه تم تسليم 7 من العمالة المخالفة للجهات الأمنية واستدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.


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