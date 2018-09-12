أعضاء شرف الفتح يتكفلون بشراء تذاكر مباراة الوحدة

المواطن - مروة نبيل

تكفل أعضاء شرف نادي الفتح، بشراء تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة أمام نظيره الوحدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتأتي تلك المبادرة من أعضاء شرف نادي الفتح دعمًا منهم لجماهير النموذجي، بمناسبة إقامة أولى مباريات الفريق الأول لكرة القدم في الأحساء التي ستُقام، مساء يوم غد الخميس، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وتُعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح أمام الوحدة، هي الأولى للنموذجي في الأحساء بمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي يتم السماح فيها بدخول العائلات.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مشواره في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل السلبي أمام القادسية، وهي نفس نتيجة الحزم والوحدة أيضًا.