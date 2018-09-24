أعضاء ونجوم الفيصلي يهنئون المرضى

المواطن - محمد سمعة

حرص أعضاء من مجلس إدارة نادي الفيصلي، وبعض من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم على زيارة المرضى المنومين في مستشفى الملك خالد بالمجمعة.

وقام الأعضاء ونجوم الفيصلي بتوجيه التهنئة للمرضى بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين، وحرصًا منهم على مشاركتهم في هذه الفرحة الوطنية والتي تأتي ضمن برامج النادي في المسؤولية الاجتماعية.

سيواجه الفيصلي فريق الحزم في الجولة الرابعة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس المقبل.

وكان الفيصلي هزم نادي أحد بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.