أعلى من أمريكا.. وسم السعوديين الأكثر تملك للمساكن يتصدر الترند بعد إحصائية الإسكان

المواطن - الرياض

حالة من الجدل بل والصدمة ربما سيطرت على العديد من المواطنين بعد إحصائية رسمية أكدت أن معدلات امتلاك المسكن بين الشباب في المملكة توافق نظيرتها في أمريكا.

الإحصائية التي تضمنها العدد 13 من نشرة وزارة الإسكان الدورية، أشارت إلى أن نسبة التملك للمساكن بالنسبة للمواطنين السعوديين الذين تفوق أعمارهم 15 عاماً بلغت قرابة الـ60%.

كما أشارت الدراسة إلى أن توزيع معدل ملكية المساكن حسب الفئة العمرية في السعودية مشابه إلى حد كبير مع أمريكا.

وأظهرت الدراسة التي نشرت العربية نتائجها أن نحو 40% من الشباب السعودي حديثو التخرج وهم ممن تتراوح أعمارهم بين 15 إلى أقل من 35 ويمتلكون مساكن، وهي نسبة عالية مقارنة بنظرائهم في الولايات المتحدة التي تقارب نفس النسبة فيها نحو 35%.

وقد تسببت هذه الأرقام في حالة من عدم التصديق بين قطاع عريض من المواطنين الذين أكدوا أن الأرقام تضمنت مبالغات خاصة فيما يتعلق بتملك من هم في سن الـ15 للمسكن.

وأطلق المغردون وسمًا على تويتر بعنوان : ” السعوديين الأكثر تملك للمساكن” تفاعلوا فيه بطريقتهم الخاصة مع هذه الإحصائيات.

وحول نسب التملك، قسمت النشرة المواطنين إلى 5 فئات، تتراوح أعمار الفئة الأولى بين 15 إلى 34 سنة، والذين يشكلون 36,7% من المواطنين، إذ بلغت نسبة تملكهم 39.4%، وهي نسبة مرتفعة إذا ما تم مقارنتها مع الولايات المتحدة الأميركية، والتي تبلغ نسبة التملك للفئة العمرية ذاتها 35.6%.

أما أصحاب الفئة العمرية، (35 إلى 44 سنة) والذين يشكلون 13.8% من نسبة سكان المملكة، فتبلغ نسبة تملكهم للمساكن 50.1% وهي مقاربة لما هي عليه بالولايات المتحدة 59.3%، فيما تشكل الفئة العمرية من (45 إلى 54 سنة) 9.4% من السكان، وتبلغ نسبة تملكهم 65.9%، وهي مقاربة لما هي عليه بأميركا 69.1%.

وعن رابع الفئات (55 إلى 64 سنة) والذين يشكلون 5.6% من السكان، فتبلغ نسبة تملكهم 81.9%، أعلى مما هي عليه في الولايات المتحدة (75%)، وأخيراً الفئة العمرية التي تفوق أعمارها 65 عاما، والتي تشكل 4.2% من السكان، فنسبة تملكها تصل إلى 87,3% مقابل 78.9% في أميركا.

وتبلغ نسبة التملك لمختلف الفئات العمرية الخمس أعلاه بالسعودية 59.9% مقابل 63.7% بالولايات المتحدة، وذلك وفقاً لمكتب الإحصاء الإسكاني في الولايات المتحدة الأميركية (يناير 2018).

5 خيارات من سكني

يذكر أن الخيارات السكنية الجديدة التي أعلن عنها برنامج سكني مؤخراً وفرت عدداً من الحلول التي من شأنها تقليص فترات الانتظار للمستفيدين من جميع فئات المجتمع إلى أقل من 3 أعوام، وذلك من خلال تقديم قرض عقاري (مدعوم) يوفر لهم الخيار السكني المناسب، وفق رغبات المستفيدين.

ويقدّم البرنامج 5 خيارات سكنية وتمويلية، تشمل الوحدات السكنية الجاهزة، التي أطلقت منها وزارة الإسكان خلال العام الجاري نحو 5 آلاف فيلا (ضمن 20 معرضًا) للمعاينة والحجز في محافظات عدة، وتم تسليم مجموعة منها في العيينة والخبر والمبرز وصبيا وبيش والقنفذة والخرمة، وشقراء وغيرها، إضافة إلى خيار الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين والتي تتنوع بين الفلل والشقق والتاون هاوس بمواصفات متنوعة تمتاز بجودتها وضماناتها، فيما تتراوح الأسعار بين 250 ألفًا و750 ألف ريال، فقد أطلقت الوزارة – حتى الآن – ما يقارب 80 ألف وحدة ضمن 57 معرضًا، تركّزت في المدن ذات الكثافة السكانية، التي تشهد نسبة أعلى من الطلب على الدعم السكني، وفيما حققت تلك المشاريع نسبة حجوزات بلغت نحو 45% حتى الآن، ولا تزال الحجوزات متاحة في عدد من المشاريع، كما أن ما يصل إلى 20 مشروعاً منها انتقلت إلى مرحلة التنفيذ، إضافة إلى تقديم الأراضي السكنية بشكل مجاني للراغبين في الحصول على هذا الخيار.