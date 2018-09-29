أغلى طائرة في العالم تتحطم في أول طلعة جوية

المواطن - متابعة

في حادثة هي الأولى من نوعها تحطمت طائرة أمريكية شبح طراز اف-35 في حادث أثناء مهمة تدريبية في شرق الولايات المتحدة الجمعة، فيما تم إنقاذ الطيار.

والمعروف أن هذه الطائرة الأغلى في التاريخ، وتحطمت غداة أولى طلعاتها القتالية في أفغانستان.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن الطائرة التابعة لمشاة البحرية “المارينز” تحطمت خارج القاعدة الجوية للمارينز في بوفورت في ساوث كارولينا بحسب قناة الحرة.

وتبلغ تكلفة كل طائرة من هذا الطراز نحو 100 مليون دولار.