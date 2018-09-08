أغلى 5 حراس مرمى أجانب في الدوري هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

حرصت معظم أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على تدعيم صفوفها بلاعبين مميزين قبل انطلاق الموسم الرياضي الحالي.

وجاء قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم التاريخي بالسماح للأندية بالتعاقد مع حراس مرمى أجانب، ليُشعل الميركاتو ويُساهم في جذب حراس محترفين على أعلى مستوى إلى الدوري.

ووصل عدد حراس المرمى الأجانب في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لـ13 لاعبًا، واحتفظت 3 أندية فقط بالحراس المحليين، وهي؛ الأهلي، الاتحاد والفيصلي.

وكشف موقع “ترانسفير ماركت” العالمي المتخصص في انتقالات اللاعبين، عن قائمة أغلى 5 حراس مرمى أجانب في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وتصدر قائمة أغلى 5 حراس مرمى أجانب هذا الموسم، بقيمة مليون يورو، كل من؛ المصري محمد عواد من الإسماعيلي إلى الوحدة، وماكسيم كوفال من كييف الأوكراني لصفوف الفتح، والأسترالي براد جونز من فينورد الهولندي لنادي النصر.

وحل كريستيان بونيلا المنتقل من لا اكيداد الكولومبي إلى نادي الفيحاء، في المركز الرابع بقائمة أغلى الحراس الأجانب في الدوري هذا الموسم بقيمة 900 ألف يورو، يليه الجزائري عز الدين دوخة من صفوف أُحد إلى الرائد بقيمة 800 ألف يورو.