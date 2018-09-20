أكبر علم مشكل من طائرات الدرونز يخلد اسم المملكة في موسوعة غينيس

أكبر علم مشكل من طائرات الدرونز يخلد اسم المملكة في موسوعة غينيس

2018/09/20
الساعة 7:07 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

حققت المملكة رقمًا قياسيًا تم تسجيله باسمها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر علم مشكل من طائرات الدرونز.

وقال الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز تعليقًا على هذا الإنجاز: سعداء بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه لتحقيق رقم قياسي جديد يسجل باسم الوطن في اليوم الوطني 88 ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر علم مشكل من طائرات الدرونز.


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