أكبر علم مشكل من طائرات الدرونز يخلد اسم المملكة في موسوعة غينيس

المواطن - الرياض

حققت المملكة رقمًا قياسيًا تم تسجيله باسمها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر علم مشكل من طائرات الدرونز.

وقال الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز تعليقًا على هذا الإنجاز: سعداء بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه لتحقيق رقم قياسي جديد يسجل باسم الوطن في اليوم الوطني 88 ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر علم مشكل من طائرات الدرونز.