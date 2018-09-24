أكبر كعكة في العالم تجذب أنظار السياح إلى المملكة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

سلط موقع إيتربو نيوز المعني بشؤون السفر والسياحة حول العالم، دخول الكعكة التي تم الكشف عنها في مركز الأندلس التجاري في مدينة جدة احتفالًا باليوم الوطني رقم 88 في المملكة، موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر كعكة بمساحة 112 مترا مربعا.

وأشار إلى أنه تم اختيار الكعكة التي نفذتها شركة بيتي كروكر ونظيرتها الأميركية جينرال ميلز، بمشاركة 30 خبازًا، ساهموا في صناعة 19.6 ألف كعكة صغيرة على مدار العمل لمدة 8 ساعات تقريبًا.

وقدم علي شيخ المدير التجاري لشركة جينرال ميلز في الشرق الأوسط التهنئة للمملكة بمناسبة اليوم الوطني رقم 88، قائلًا: “نحن فخورون بأن نكون قادرين على الحصول على لقب “غينيس وورلد ريكوردز” للسنة الثانية على التوالي، ونود أن نهنئ خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وكل أبناء الشعب السعودي في اليوم الوطني الثامن والثمانين”.

للتوافق مع إرشادات غينيس للأرقام القياسية العالمية، كان على أكبر كعكة أن تُلبي المتطلبات المحددة التي وضعتها المنظمة، حيث كان يجب أن يكون مقاسها 112 مترًا مربعًا أو أكثر لتحطيم لقب موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وأبرز الموقع مساعي المملكة كوجهة سياحية رئيسية في المنطقة، وذلك في ظل اتباعها لخطط متنوعة لجذب السياحة الخارجية إلى البلاد، لا سيما وأن هذا الأمر يعد من العوامل الرئيسية لتنويع مسارات الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد على النفط بشكل رئيسي.

وتُمثل السياحة بشكل عام واحدة من أهم الركائز الفعلية في تنويع الاقتصاد وفقًا لخطة ولي العهد الأمير محد بن سلمان، والتي تشمل تحويل العديد من المدن إلى وجهات سياحية رئيسية في السعودية.