أكثر من مجرد قناة.. مشروع سلوى مانع طبيعي ضد إرهاب الحمدين

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

سلطت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية الضوء على مشروع قناة سلوى السعودية، والذي من شأنه أن يحول قطر إلى مجرد جزيرة، وذلك بعد تغريدة نشرها سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي عبر موقع تويتر.

وقالت الصحيفة إن القناة يمكن أن تمثل وسيلة حمائية للمملكة من الإرهاب القطري، لاسيما وأن الدوحة تعد موطناً للعديد من العناصر المتطرفة والخطيرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة قد بدأت بشكل فعلي عملية البحث عن شركات لبدء المشروع الضخم على الحدود الشرقية للبلاد، حيث من المتوقع أن يتم الاستقرار على الكيانات المنفذة لهذا المشروع خلال سبتمبر الجاري.

قناة سلوى تعد بمثابة مانع مائي للفصل بين الأراضي السعودية والقطرية، وهو ما سيحول أي عملية إرهابية تنطلق من الدوحة إلى مستحيل، خاصة في ظل هذه الموانع المائية الطبيعية.

وأكد المستشار في الديوان الملكي، رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، المستشار سعود القحطاني أنه ينتظر بفارغ الصبر والشوق إعلان تفاصيل مشروع قناة سلوى مؤكداً أنه سيغير جغرافية المنطقة بالكامل.

وقال القحطاني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: كمواطن.. أنتظر بفارغ الصبر والشوق تفاصيل تطبيق مشروع قناة جزيرة شرق سلوى.. هذا المشروع العظيم التاريخي الذي سيغير الجغرافيا في المنطقة.

وأضاف: تغيير الجغرافيا لا يقدر عليه في كوكب الأرض إلا قادة هذه البلاد الطاهرة العظيمة.. حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد.

ويتضمن المشروع العملاق شق قناة بحرية على طول الحدود السعودية القطرية، امتداداً من منطقة سلوى إلى خور العديد، لتنشيط قطاع السياحة بين دول الخليج عبر الرحلات البحرية.

يذكر أن مشروع قناة سلوى الذي تبلغ تكلفة إنشائه نحو 2.8 بليون ريال، خلال 12 شهراً، يهدف إلى إنشاء قناة ستمثل خطاً ملاحياً ومنطقة جذب سياحية إقليمية وعالمية، يمكن من خلالها استقبال سفن نقل بضائع أو سفن ركاب ذات غاطس يصل إلى 12 متراً، إضافة إلى إنشاء مرافئ على جانبي القناة، ستكون مخصصة لممارسة عدد من الرياضات البحرية، مع موانئ لاستقبال اليخوت والسفن السياحية، يعد الأول من نوعه في المنطقة، مع بناء عدد من فنادق “خمس نجوم” ومنتجعات بشواطئ خاصة.