أكثر من 10 آلاف زائر في ثالث أيام مهرجان ولي العهد للهجن

المواطن - واس

شهدت الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن المقامة في المعسكر الدائم للهيئة العام للرياضة بالعرفاء شمال الطائف اليوم حضورًا كثيفًا تجاوز عشرة آلاف زائر في اليوم الثالث من انطلاق الفعاليات.

وتضم الفعاليات العديد من المعارض لعدد من الجهات الحكومية والأهلية مثل معرض الاتحاد السعودي للهجن، واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، وأمانة الطائف، والهلال الأحمر، والدفاع المدني، ومكافحة المخدرات، وأراسكو، وهيئة السياحة، والجوازات، والبيئة والمياه والزراعة، وصحة الطائف واتحاد الرياضة المجتمعية وهيئة الثقافة ووكالة الطيار للسفر والسياحة وغيرها، بالإضافة للسوق الشعبي الذي يحوي العديد من الحرف ومحلات للأكلات الشعبية.

وتحوي الفعاليات معارض للأسر المنتجة وعروض للفرق الشعبية ومحاورات وأمسيات شعرية ومسرحيات للأطفال والكبار.

وكانت الفعاليات قد انطلقت بإشراف من الهيئة العامة للرياضة وبتنظيم من الاتحاد السعودي للهجن وتستمر الفعاليات حتى يوم الجمعة القادم الموافق 11 محرم 1440 هجرية، ويفتح المهرجان أبوابه بشكل يومي من بعد صلاة العصر وحتى الساعة 11 مساءً.

وعبر الزوار عن سعادتهم بالتنظيم الجيد للفعاليات وتنوعها، مقدمين عظيم امتنانهم وشكرهم لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على رعايته الكريمة لهذا المهرجان الكبير.