أكثر من 40 عارضًا في مهرجان الرمان الوطني الـ7

المواطن - أمل سعيد الغامدي - الباحة

يرعى الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، مساء يوم الاثنين القادم، انطلاق فعاليات مهرجان الرمان الوطني في نسخته الـ7، الذي يستمر على مدى 5 أيام.

وتقام الفعاليات مقابل مبنى جمعية الرمان التعاونية بمحافظة القرى بمفرق بيده، بحضور المهتمين بالشأن الزراعي والعديد من الشركات والقائمين على القطاع الخاص ذوي الاهتمامات الزراعية.

وأوضح رئيس الجمعية، سعيد بن بخروش، أن المهرجان يشارك به أكثر من 40 عارضًا من مزارعي المنطقة يتم عرض منتج الرمان بمختلف أنواعه ومصادرة المختلفة من مختلف المزارع بالمحافظات، مشيرًا إلى أنه سينظم على هامش المهرجان العديد من الفعاليات التعليمية والترفيهية، إلى جانب التعريف بالوسائل الحديثة للزراعة والري وكذلك على عرض المزارعين لمنتجات فاكهة الرمان للبيع.

وبين أن المهرجان يهدف إلى التعريف بواقع إنتاج وزراعة الرمان وتسليط الأضواء على بقية المنتجات الزراعية بمنطقة الباحة وربط المصدرين والمستثمرين بالمنتجين الزراعيين بغية فتح آفاق أفضل للتسويق وتصدير فاكهة الرمان وفتح مجال التعاون بين جمعية الرمان التعاونية وباقي الجمعيات في مناطق المملكة، علاوة على تعزيز النجاحات التي تحققت خلال المهرجانات في الأعوام الماضية التي رفعت مستوى إنتاج الرمان، مبديًا تطلعه لزيادة زراعة أشجار الرمان وتحقيق كثير من المردودات الإيجابية لباقي المنتجات الزراعية الأخرى بالمنطقة.

وثمن ابن بخروش، لأمير منطقة الباحة، رعايته لحفل تدشين مهرجان الرمان الوطني السابع بمحافظة القرى، متطلعًا إلى نجاح المهرجان.