ألمانيا وفرنسا الأبرز.. هُنا نتائج دوري الأمم الأوروبية

المواطن - مروة نبيل

أُقيمت، مساء الخميس، 9 مباريات ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية، وكانت أبرزها مواجهة ألمانيا وفرنسا التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتمكن منتخب جورجيا الأول لكرة القدم من تحقيق الفوز على نظيره الكازاخستاني، بهدفين دون رد، فيما تغلبت أرمينيا على ليشتنشتاين بنتيجة 2/1، في أولى جولات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وانتهت قمة ألمانيا وفرنسا بالتعادل بدون أهداف، وهي نفس نتيجة مباراة لاتفيا وأندورا، فيما حقق المنتخب الويلزي الأول لكرة القدم فوزًا عريضًا على نظيره الآيرلندي برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي شهد تألقًا لافتًا من غاريث بيل.

وتغلب منتخب مقدونيا الأول لكرة القدم على نظيره جبل طارق بهدفين نظيفين، وفي إطار مواجهات الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية، فازت بلغاريا على سلوفينيا بنتيجة 2/1، وانتهت مباراة أوكرانيا والتشيك بالنتيجة ذاتها.

وفي آخر مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية، نجح المنتخب النرويجي الأول لكرة القدم في الفوز على نظيره القبرصي بهدفين نظيفين.