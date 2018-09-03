أمانة الرياض تحصل على الأيزو في إدارة استمرارية الأعمال

المواطن - الرياض

حصلت الإدارة العامة لتقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية بأمانة منطقة الرياض على شهادة (ISO22301)، وذلك وفقًا للمعيار الدولي لإدارة نظام استمرارية الأعمال (BCMS) الذي تم تطويره لتوفير الحماية للمنشآت من الكوارث والأزمات المحتملة.

ويعتبر هذا المعيار إثباتًا لمدى جاهزية الإدارة للتصدي للتحديات التقنية الناتجة عن الحوادث الإلكترونية.

وتؤكد الشهادة قدرة الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالأمانة على تحديد وفهم التهديدات والمخاطر وكيفية تأثيرها على سير العمل ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها والتصدي لها قبل حدوثها أو الحد من آثارها السلبية عند حدوثها، وتبني منهج وقائي لخفض تأثير الحوادث التقنية لأدنى مستوى، وتخفيض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى عند التعرض لأي حوادث تقنية، وتحديد طريقة التعافي وتوفير المتطلبات اللازمة لضمان استمرارية العمل والفاعلية في أوقات الأزمات.