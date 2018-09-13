أمانة الرياض تعلق على استيلاء عمال على مواد غذائية منتهية الصلاحية بمدفن السلي

المواطن - الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض، أن فرق الأمانة باشرت استيلاء عمالة على كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بمدفن السلي.

وقالت الأمانة: “إشارة إلى المقطع المتداول والذي يُظهر عمالة مخالفة استولت على كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية معدة للإتلاف وتنقلها إلى خارج مدفن النفايات البلدية بالسلي”.

وأضافت أنه عند مباشرة أعمال إتلاف 25 طنًّا من المواد الغذائية حسب البرنامج المجدول للإتلافات، تسلق مجموعات من العمالة المخالفة أسوار مكب النفايات بالسلي وتمكنوا من الوصول إلى خلية التفريغ في المدفن، مما استوجب استعانة فرق الأمانة بالأجهزة الأمنية واسترداد تلك المواد الغذائية واستكمال إتلافها.