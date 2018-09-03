أمانة عسير تطلق مسابقة تصميم شعار لها.. هنا الشروط والتفاصيل

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

أعلنت أمانة منطقة عسير ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية، عن تنظيم مسابقة لتصميم شعار جديد ومبتكر لأمانة منطقة عسير.

وتأتي هذه المسابقة بتوجيه ومتابعة من أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي، وذلك إيماناً منه بضرورة إشراك المواهب الفنية المهتمة والعاملة في فضاء التصميم، للمساهمة في تصميم شعار الأمانة الجديد والتي انطلقت ظهر يوم أمس الأحد 22 / 1 / 1439هـ وتستمر حتى يوم الثلاثاء 22 / 1 / 1440هـ.

شروط وتفاصيل المسابقة:

1- أن يكون الشعار مبتكراً ومتميزاً وجديداً في فكرة تصميمه.

2- أن يكون الشعار معبراً عن هوية المنطقة وأهداف الأمانة ورسالتها.

3- ألا يكون الشعار مقتبساً من أي شعار أو جهة أخرى.

4- لا يحق المطالبة مستقبلاً باسترجاع الشعار الفائز.

5- تحتفظ أمانة منطقة عسير بملكية الشعار الفائز بشكل حصري.

الشروط الفنية:

1- أن يحتوي الشعار على اسم الأمانة بالعربي.

2- أن تكون هنالك نسخة إنجليزية للشعار.

3- إمكانية تنفيذ الشعار ووضعه في جميع وسائل الإعلام والإعلان وكذلك على وسائل الكتابة من خطابات ومراسلات دون اختفاء‏ مكوناته.

4- أن يحتفظ الشعار بوضوح جميع عناصره سواء بالألوان المختلفة أو باللونين الأبيض والأسود عند التصغير أو التكبير.

5- أن يكون حجم الشعار قابلاً للتكبير والتصغير ليستفاد منه في مطبوعات الأمانة وفي استخداماتها المختلفة مثل البوسترات والبرشورات والنشرات الإعلانية والملفات والملصقات وبطاقات العمل وغيرها.

وسيكون تسليم المتسابقين للشعارات بصيغة Vector type إضافة إلى أنه يستوجب إرسال الشعار على خلفية بيضاء اللون وسوداء اللون كما يرفق معه تقريراً موجزاً يوضح فيه فكرة الشعار وفلسفته وما يرمز إليه الشعار المختار، وأن يقوم المصمم بإرفاق إرشادات العلامة التجارية Brand guidelines.

وسيكون التقدم للمسابقة عبر البوابة الإلكترونية للأمانة، وقد خصصت الأمانة جائزة مالية قدرها 25000 ريال للمتسابق الفائز بأفضل تصميم شعار للأمانة.