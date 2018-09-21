أمانة عسير تكشف حقيقة افتتاح مشروع الواجهة البحرية

المواطن __سعيد مشهور__أبها

نفت أمانة عسير الأنباء المتداولة، بشأن تحديد موعد افتتاح مشروع الواجهة البحرية بالساحل تزامنا باحتفالات المنطقة باليوم الوطني للمملكة.

وفي هذا السياق أوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة عسير ماجد الشهري أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار عن تحديد موعد افتتاح مشروع الواجهة البحرية بالساحل التابع لأمانة منطقة عسير عار عن الصحة.

وأضاف الشهري أن العمل لا يزال مستمرا في المشروع ولم يكتمل حتى الآن، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن موعد الافتتاح عبر قنوات الأمانة الرسمية وعبر وسائل الإعلام المختلفة.

وكان أنباء متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعمت قرب تدشين الواجهة البحرية بالساحل.