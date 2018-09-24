أمر ملكي بالموافقة على منح 189 من منسوبي وزارة الدفاع أوسمة

المواطن - واس

صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة لـ 189 من الضباط والموظفين وضباط الصف من منسوبي وزارة الدفاع نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة وإسهامهم بفاعلية في عمليتي ( عاصفة الحزم وإعادة الأمل ) وهم:

الفريق الركن فهد عبدالله محمد المطير وسام الملك فيصل من الدرجة الثانية

اللواء الطيار الركن عبدالله إبراهيم أحمد الغامدي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

اللواء الطيار الركن سعد علي سعد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن علي عبدالله أحمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن ظافر علي علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن أحمد عبدالله عبدالله المقرن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الطيار الركن محمد سعيد سعد المفيدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن محمد مشبب سلمان القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الطيار الركن عبدالله منصور محمد الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن صالح طالع ظافر العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن عبدالله سعيد يحيى القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن أحمد بداح عبدالعزيز البداح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن سلمان محسن جابر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن محمد أحمد علي الشيخي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن فهد مساعد معيض الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن عبدالله مناور هويل المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء البحري الركن فهد علي إبراهيم الفريدان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الطبيب إبراهيم محمد إبراهيم الناصر وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

اللواء الركن خالد سعيد سعيد المدرع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الطيار الركن محمد ظافر عوض الأحمري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

اللواء الطيار الركن خالد عبدالله علي الشبلان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء المهندس عادل مساعد سليمان الأحمدي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

اللواء الركن سعيد عبدالرحمن محمد أبوعساف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن عبدالرحمن صنهات عبدالله الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن محمد علي محمد الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن محمد ناصر راشد العوفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الطيار الركن خالد تركي عبدالله بن هشبل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الطبيب نامي فوزان عيضة الجعيد وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

اللواء الطبيب عايض محمد ناصر الدوسري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

اللواء الطبيب علي أحمد محمد عبيد وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

اللواء البحري الركن لافي حسين صيفي الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء المهندس فايز ظافر عبدالرحمن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الطيار الركن ناصر سعيد علي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة .

اللواء الطيار الركن حامد رافع عبدالرحمن العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الطيار الركن راقع سعد راقع القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الطيار الركن محمد عبدالله تركي الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الطيار الركن عبدالله دخيل محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الطيار الركن ضيف الله سعود عبدالله الشمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء المهندس عبدالعزيز سعد ناصر الزايدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن محمد سالم سليم القرشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن علي مانع علي العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء عبدالله محمد علي القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن غازي محمد حيدر الشيخ وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن صالح حسن عزيز العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء البحري الركن صالح سعد سعيد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء البحري الركن جاسر عبدالله علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الطبيب علي منصور علي البراك وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

اللواء المهندس رافع فواز عبدالله الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء المهندس حسين مسفر سيف العصيمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن عبدالله معتوق عتيق الله الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن سعيد سعد عبدالله حامد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الركن محمد عبدالله سعيد العضاضي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء البحري الطيار الركن خالد صالح رجاء الشراري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الطيار الركن عبدالاله فهد ناصر الفواز وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء المهندس الركن سعيد عبيد سعيد الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء المهندس عطيه جديع معارك العطيه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الطيار الركن بدر عبدالله رحيل العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الطيار الركن عبدالعزيز علي عبدالله العسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الطيار الركن عبدالرحمن محمد إبراهيم السلطان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الطيار الركن مساعيد عبيدالله صالح الخماش وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الطيار الركن أحمد علي مضحي الدبيس وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الطيار الركن عبدالعزيز عبدالرحمن ناصر القديري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الطيار الركن عبدالله سعد محمد آل ربيع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

اللواء الفني خالد عيدان محمد السلطان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد الركن ماجد سعد ناصر الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد الركن خالد سعيد علي أبوقيس وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد الركن شايق عبدالرحمن عبدالعزيز الشايق وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد البحري الركن مشرف أحمد صالح الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد الركن حسن عوض عائض العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة .

العميد المهندس الركن إبراهيم صالح محمد الوهيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد الركن أحمد شريثان دخيل الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد الركن علي عوضه علي الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد الركن سعد عبدالله عائض آل منصر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد الركن ناصر جمعان محمد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد الركن فهد مسفر سعد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد الطيار الركن عبدالمطلوب طرقي فهد العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد البحري الطيار الركن محمد عبدالعزيز محمد الثنيان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد الركن علي عبدالله حسين القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد الركن زهير سعد حسن العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد الركن سعد عوضة سعد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد مشرف علي زايد العمري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

العميد عبدالله علي عبدالله اللحيدان وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

العميد فهد حسن مبارك الجريسي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

العميد الركن ناصر عبدالله محمد بن ثنيان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد عبدالله صالح عبيسان العتيبي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

العميد منصور ناصر محمد العتيبي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

العميد سليمان محمد صالح الثنيان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد سعد عبيد راشد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد الركن علي صالح محمد الغفيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد الركن محمد عبدالله أحمد الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد الركن ظافر محمد مهدي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد الركن إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم السيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد الركن ناصر أحمد عبدالرحمن العسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد الركن محمد عبدالعزيز عبدالكريم الشرهان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد حسين سعيد علي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد خالد عبدالله راشد الحديثي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

العميد الركن فائز علي شميلان الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد الطبيب فايز عبداالله غائب بخاري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

العميد الطيار الركن محمد صالح عيسى البشري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد الركن محمد سعيد علي عفتان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد الركن مسفر عاتق مفرح العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد الطبيب عبدالقادر أحمد محمد ضاحي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

العميد غالب مسلم عبدالله الحربي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

العميد البحري الركن حسن محمد حسن العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد البحري الركن مبارك عبدالله مبارك النويصر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد الركن مشعل عبدالله جدعي الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد الركن ناصر حسين محمد آل جبر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد الركن محمد فهد ناصر بن شلهوب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد الركن ممدوح سالم إبراهيم السويداء وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد الركن أحمد محمد أحمد الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد الطيار الركن عبدالعزيز مشرف حسن العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد الطيار الركن سعيد سعد علي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد الركن متعب جهز ثامر العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العميد الركن سعد دقل سالم العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العقيد الركن ثابت محمد عامر آل عبيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العقيد الركن سلطان عبدالعزيز غايب الغايب وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

العقيد الركن سعيد مقحص صالح قحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العقيد الركن سلطان تركي راشد السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العقيد الركن عبدالله مبارك علي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العقيد الركن محمد خلف سلمان العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العقيد الركن بندر صويلح حامد الحصيني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العقيد البحري الركن هزاع قطيم سويعد المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العقيد الركن سعيد حسن محمد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العقيد الركن عارف أحمد مغرم الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العقيد الطبيب حسن ماجد حسن الدوسري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

العقيد الطيار الركن جمعان محسن سعد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العقيد المهندس أحمد ناصر حمود التميمي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

العقيد علي يوسف حسين الدعيجي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العقيد الركن عبدالله خالد سعد اليميني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العقيد الركن خالد سعيد عبدالله القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العقيد البحري الركن مسفر عبدالله مدواس الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العقيد البحري الركن سطام مروزق ثواب العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العقيد البحري الركن عبدالله أحمد عبدالله المطوع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العقيد البحري الركن ماجد عبدالرحمن جبر الجبر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العقيد الطيار الركن شعف مسلط شعف السهلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العقيد الطيران الركن عبدالعزيز علي محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العقيد الركن طلال سعيد حمد العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العقيد البحري الركن عبدالرحمن سالم علي البلوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العقيد الطيران الركن سعيد علي عبدالله الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العقيد البحري الركن سعد سعيد عمر الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العقيد المهندس عبدالله فهد عبدالله السويداني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

العقيد البحري الركن غالب جزاع جريس العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العقيد الطيران الركن ماجد ظافر سعد الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العقيد الركن أحمد سليمان حمد العتيق وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العقيد الركن علي محمد علي الحميدان وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

العقيد علي منصور صالح الجربوع وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

العقيد حسن سعيد سالم الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العقيد المهندس الركن سعد سعيد محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العقيد فيصل أحمد إبراهيم الصالح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العقيد الطيران الركن عبدالرحمن سعيد محمد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العقيد الفني الركن حسين إبراهيم حسين قاسم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

المقدم عسيكر فهيد خربوش العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

المقدم البحري الركن خالد محمد عثمان الفالح وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

المقدم يحى عبدالعزيز إبراهيم اليحى وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

المقدم سعود محمد سعود القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

المقدم الطيران بدر أحمد محمد الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

المقدم المهندس عيسى رفاعي بداح العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

المقدم الطيران الركن محمد مشبب محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

المقدم الطيار فرج ناصر محمد عيسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

المقدم الطيار فهد عبدالله فرج القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

المقدم سلطان منير نفاع العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

الرائد ياسر شايع راشد الشعيفان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

النقيب سعيد علي سعيد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

الملازم أول عبدالله محمد عبدالعزيز المنيع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

م 15 صالح محمد عبدالله الشريان وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

م 15 إبراهيم سليمان العبدالله الصغير وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

م 14 محمد عبدالله صالح البصيلي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

م 14 عبدالرحمن محمد فهد الصعب وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

م 13 منصور محمد عبدالرحمن الناصر وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

م 12 إبراهيم محمد عبدالرحمن المحيميد وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

الطبيب المهيب أحمد سالم العبدالله وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

الطبيب عثمان هادي بوكر أيوب وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

الطبيب سليمان عبدالكريم عبدالرحمن المحيميد وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

الطبيب حمد محمد حمد الباهلي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

الطبيب هشام أحمد محمد فلمبان وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

الطبيب خالد فيصل أمين الشيبي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

الطبيب ماهر سعد إبراهيم بن جديد وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

الطبيب سعد محمد أحمد الألمعي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

الطبيب يحيى عوض منصور القحطاني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة.

الطبيبة مي محمد كمال أبو السعود وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

الطبيبة هند عبيد محمد القثامي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

الطبيبة نورة عبدالرحمن عبدالله النويصر وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

رئيس الرقباء علي أحمد علي القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

وكيل رقيب مشقي أحمد علي بهيقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

العقيد الطيار الركن سلمان عوض عماش الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

المقدم بندر نايف حمد السعدون وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

المقدم إبراهيم محمد إبراهيم الصميخي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

المقدم البحري معتصم محمد هلال النصر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

الرائد البحري رائد محمد عثمان الفالح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة