أمطار رعدية ورياح تثير الأتربة على هذه المناطق.. غدًا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وأجزاء من وسط وشمال غرب المملكة غدًا.

كما توقعت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة) يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، في حين يكون الطقس رطبًا على السواحل الشرقية والغربية للمملكة مع فرصة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وعن حالة الرياح في البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة وتتحول جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي مساءً بسرعة 10-25كم/ساعة أما في الخليج العربي ستكون حركة الرياح شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية غربية.