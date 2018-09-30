أمطار رعدية ورياح تثير الغبار على الشمالية حتى الغد

المواطن -عرعر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشمالية حتى الغد.

وقال الإنذار المبكر التابع للأرصاد الجوية في تنبيه متقدم له إن الحالة التي بدأت في السابعة من مساء اليوم سوف تستمر حتى العاشرة من صباح غد الاثنين وتمتد لتشمل طريف وعرعر والأجزاء المجاورة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة وتبوك، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على منطقة الجوف وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، ويستمر الطقس رطبًا على السواحل الشرقية والغربية للمملكة مع فرصة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.