أمطار رعدية ورياح نشط تحد الرؤية على 6 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق “جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة وتبوك” يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على أجزاء من مناطق “حائل ، الجوف والحدود الشمالية”، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية، كما تزداد نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.