أمطار على عسير لمدة 12 ساعة تقريبًا

المواطن - عسير

حذَّرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، على أجزاء من منطقة عسير تستمر حتى الـ 11 من مساء اليوم.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات ومراكز رجال ألمع وبللمسر ومحايل والنماص وسبت العلاية وظهران الجنوب والربوعة والأجزاء المجاورة لها.

وتوقعت الهيئة أن تكون الأمطار مصحوبة بزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول في عدد من أودية المنطقة.