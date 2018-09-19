أمطار غزيرة شمال محايل .. والمدني يحذر الجميع

المواطن - أحمد الشهري - محايل

هطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة محايل، مصحوبة بزوابع رعدية، وتساقط حبات البدر شملت الأجزاء الشمالية، ومنها قرية المربع وقرى المصبح وال فاهمة والنصب وترقش والروحاء ومحصن، سالت على إثرها الأودية والشعاب، جعلها الله سقيا رحمة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

من جانبها حذرت مديرية الدفاع المدني في منطقة عسير، المواطنين والمقيمين من التعرض لأخطار الأمطار والسيول، خاصة هذه الأيام التي تشهد تراكم سحب متفرقة على بعض مناطق المملكة؛ ما ينذر بهطول أمطار غزيرة وحدوث سيول جارفة.

وأشارت إلى خطورة تجمع مياه الأمطار في البرك والمستنقعات والأودية على الأفراد والمركبات، وطالبت المديرية بأخذ الحيطة والحذر من مخاطر الأمطار، خاصة عند الرغبة في التمتع بمشاهدة الأجواء الممطرة والسيول وأثناء عبور الأودية.

وحثت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين على اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي تنتج عن الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة، وتجنب الأسباب الرئيسية في الحوادث مثل حوادث الغرق، وانهيار المباني، وانزلاقات الصخور على الطرق والصواعق.