أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى نهاية الأسبوع

المواطن - الرياض

توقع محلل الطقس زياد الجهني ازدياد وتيرة الأمطار وغزارتها حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وكتب الجهني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “من يوم غد الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع تزداد وتيرة الأمطار وغزارتها على بعض المناطق، خاصة عسير والباحة ومكة المكرمة، وذروتها ما بعد ساعات العصر حتى المساء”.

وفي سياق متصل، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تستمر غدًا فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة تمتد إلى تبوك، قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

كما تزداد نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.