أمطار متواصلة على المدينة المنورة حتى السابعة مساء

المواطن - المدينة المنورة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أنحاء متفرقة من منطقة المدينة المنورة .

وقال النظام الآلي للإنذار المبكر في تنبيه متقدم له إن الحالة سوف تمتد حتى السابعة من مساء اليوم وتشمل العيص ـ الفرع – القراصة – المرامية (الأجزاء الجنوبية منها).

كما نبه الإنذار المبكر من ​استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على اليتمة – بدر – الصمدة – مهد الذهب – أم البرك – الفقرة – العلا – العيص – والأجزاء المجاورة لها حتى الثامنة مساء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق “جازان ،عسير ،الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى منطقة حائل ومرتفعات منطقة تبوك، كذلك على الأجزاء الجنوبية لمنطقة تبوك”، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة الرياض والأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة وطقس رطب على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء منها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة15 – 35كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.