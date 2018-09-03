أمطار متواصلة على هذه المناطق غدًا

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تستمر غدًا فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة تمتد إلى تبوك قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

كما تزداد نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.

وستكون الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة. على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة.

في حين ستكون الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة12-32كم/ساعة.