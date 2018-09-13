أمطار مصحوبة بزخات البرد على الطائف لمدة 12 ساعة

المواطن -الطائف

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول في الطائف حتى منتصف الليل تقريباً.

وقال النظام الآلي للإنذار المبكر إن هذه الحالة التي بدأت في الساعة الحادية عشرة صباحاً ستمتد حتى الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً وتشمل بني سعد – ميسان – نمرة – السيل الكبير – مدركة – هدى الشام – حده – تمتد إلى المشاعر المقدسة – والأجزاء المجاورة لها ومرتفعات المنطقة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) فيما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك) وزيادة في نسبة الرطوبة على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية والغربية.