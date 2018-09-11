أمطار ورياح وضباب غدًا على 11 منطقة

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

وتوقعت الأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

كما يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، وتبوك.

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.

كما تزداد نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية للمنطقة الشرقية، والفرصة مهيأة لتكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.