أمطار وغبار على الباحة لمدة 12 ساعة 

المواطن - الباحة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة.

وأفادت الأرصاد عبر التنبيه المتقدم أن الحالة تشمل قلوة والمخواة وبلجرشي والمندق والأجزاء المجاورة لها، حيث بدأت الحالة في تمام الساعة 11 صباحاً وتستمر إلى الساعة 11 مساء اليوم.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، المدينة المنورة.

كما توقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، وتبوك وزيادة في نسبة الرطوبة على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية والغربية.