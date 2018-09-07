أمطار وغبار على المدينة لمدة 3 ساعات

المواطن - المدينة المنورة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تبدأ في تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتى الواحدة صباح يوم غد السبت.

وهطلت أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، امتدت إلى منطقة حائل ومرتفعات منطقة تبوك، كذلك على الأجزاء الجنوبية لمنطقة تبوك.

كما تأثرت الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة الرياض والأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة.