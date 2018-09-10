أمنياتكم في ١٤٤٠ .. النصر لجنودنا البواسل وطموحات شخصية تنتظر التحقيق

المواطن - الرياض

يودع السعوديون اليوم العام الهجري 1439، بأمنياتهم للعام الهجري الجديد 1440، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتنوعت أمنيات المغردين للعام الهجري الجديد ما بين الأمنيات الشخصية والعامة.

وغرد “زياد بن سعد الشهري” قائلاً: “أعظم الأمنيات جنةً في الأخرة وسعادةً في الدنيا لنا ولوالدينا.. ويارب نسألك ازدهار وأمان دائم لنا ولوطنا الأمين يارب العالمين”.

فيما توجه “عبدالله بن عبدالعزيز” بالدعاء إلى المولى عز وجل قائلاً: “يا رب عام بلا حزن ولا هم ولا كسرة خاطر.. يارب الرضا والستر والعافية في كل حياتنا.. يارب الأمان لقلوبنا وأرواحنا وأوطاننا”.

وأعرب “عبدالرحمن الفريح” عن أمنياته بالنصر لجنودنا البواسل المتواجدين على جبهات القتال في اليمن، فغرد قائلاً: “النصر العاجل لجنودنا الأبطال في الحد الجنوبي وردع العدو الحوثي ذنب إيران.. الله ينصر بلادنا السعودية على كل من عادها ويحفظ أمنها وأمانها من شرور الأشرار.. وأسأل الله أن يكتب النصر والعزة والتمكين للإسلام والمسلمين في كل بقعه من بقاع الأرض”.

وكتبت “مواهب” قائلة: “أيام وردية ، السلام والأمان”.

وغردت “وجدان” عبر حسابها: “يارب عام بدون وجع ولا خيبة”.

وقالت “غرام” عبر حسابها: “استودعتك ربي مستقبلي وأمنياتي فعوضني خيراً مما فات ويسر لي أموري، فعندك يا الله لن يخيب ظني، اللهم وفقني ولا تحرمني من طموحي، اللهم اني أسألك بحراً من التسخير في مستقبلي، اللهم جّمله لي واجعله افضل مما ظننت وتخيلت ودعوت يا رب يا كريم”.

“سارة الجهني” كتبت: “انتهى العام.. جبر الله قلب من فقد، وأمد في عمر من بقي، وشفى الله كل من مرض اللهم اجعلنا ندرك أياما قادمة تحت رحمتك ورضاك، الحمد لله حبا’ والحمدُ لله شكرا، والحمد لله في السراء والضراء، والحمد لله دائماً وأبدا”.

“أم عبدالله” غردت قائلة: “اللهُمَّ بدّل أقدارنا إلى أجملها ويسر أمورنا وأرضى عنا وأرحم موتانا وأشفِ مرضانا فأنت القادر الذي لا يعجزه شيء .. اللهم اجعلها سنة خير وراحة بال وأمن وأمان على جميع بلاد المسلمين”.

جدير بالذكر أن اليوم الاثنين، هو المتمم لشهر ذي الحجة من العام 1439، وغداً الثلاثاء هو أول أيام العام الهجري الجديد 1440.