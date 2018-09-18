أميركا تخفض عدد اللاجئين المسموح باستقبالهم بشكل غير مسبوق

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أكدت الولايات المتحدة أنها ستخفض العدد الأقصى للاجئين المسموح باستقبالهم في البلاد العام المقبل، بشكل غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن العدد الأقصى للاجئين الذين ستستقبلهم الولايات المتّحدة في 2019 في إطار برنامج إعادة التوطين لن يزيد عن 30 ألفًا فقط، مقابل 45 ألفًا هذا العام وحوالي 85 ألفًا في 2016.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو: إن هذا العدد يتعلق باللاجئين الذين تختارهم وكالات الأمن والاستخبارات الأميركية، في مخيمات اللاجئين حول العالم.

وأشار بومبيو إلى أن الحكومة الأميركية تعتزم كذلك “درس أكثر من 280 ألف طلب لجوء تقليدي في العام 2019″، ستضاف إلى أكثر من 800 ألف طالب لجوء موجودين حاليًّا في الولايات المتحدة، وينتظرون ردًّا على طلباتهم. بحسب فرانس برس.