أميركا: قاسم سليماني زعيم عصابة قاتل ولن نسمح لخامنئي بتدمير الشرق الأوسط

المواطن - متابعة

أكد مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى أن النظام الإيراني يستخدم شعارات واهية غير حقيقية مثل دعم الفلسطينيين، بينما يضخ مليارات الدولارات في تمويل الميليشيات المسلحة في المنطقة.

وخلال اجتماع دولي بشأن إيران على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: إن “إيران لم تدفع أكثر من 20 ألف دولار للاجئين الفلسطينيين”، بينما دفعت مئات الملايين للجماعات المسلحة.

وأضاف أن على الولايات المتحدة وحلفائها فعل كل شيء لقطع التمويل عن الحرس الثوري الإيراني.

ومن جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون: إن النظام الإيراني ضخ 20 مليار دولار للوكلاء في وقت لا يجد فيه الشباب الإيرانيون وظائف.

وقال: إن طهران “ضخت مليارات الدولارات في دعم الإرهاب ودأبت على إرسال الأسلحة لميليشيا حزب الله وحماس والحوثيين”.

وأشار إلى أن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني الذي “يصور نفسه برجل يتلاعب بالجميع، هو في الحقيقة زعيم عصابة من الميليشيات التي تزعزع استقرار الدول”.

وقال: “لن نسمح لخامنئي أو سليماني أن يدمرا الشرق الأوسط”، لافتًا إلى أن الإدارة الأميركية وضعت إستراتيجية لخنق موارد الحرس الثوري ومنع تدفق السلاح إلى الإرهابيين الذين يرعاهم سليماني.

وأكد أن الولايات المتحدة ستعمل على محاسبة سليماني القاتل ولن توقف الضغط على إيران حتى توقف طهران أنشطتها الخبيثة.

بدوره، أشار المبعوث الأميركي إلى سوريا براين هوك أن النظام الإيراني يعمل على تعزيز الصراع في المنطقة، مؤكدًا أنه يجب ألا نسمح لطهران بلبننة سوريا والعراق واليمن، في إشارة إلى النموذج اللبناني القائم حاليًّا على هيمنة واسعة لحزب الله الموالي لإيران بقوة السلاح.

ولفت هوك إلى وجود 2500 من القوات الإيرانية في سوريا وحدها، إضافة إلى 10 آلاف عنصر من الميليشيات الطائفية، بينما تدعم الحوثيين من أجل إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة.