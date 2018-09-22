قيادة الكويت تهنئ خادم الحرمين بمناسبة اليوم الوطني

المواطن- واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة.

وأعرب سمو دولة الكويت عن خالص تهانيه بهذه المناسبة، مشيداً بما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية بارزة وانجازات حضارية شملت مختلف المجالات عززت من المكانة الإقليمية والدولية الرفيعة التي تتبوأها المملكة وأصبحت محل اعتزاز الجميع.

وأكد سموه عمق أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة والمتميزة وعرى الروابط الأخوية التي تجمع القيادتين والشعبين الشقيقين، مبتهلا إلى الباري جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها المزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – برقيتي تهنئة مماثلتين من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.