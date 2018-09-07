أمير المدينة يوجه بالتحقيق في حادثة سقوط سور محطة الحجاج

المواطن - المدينة المنورة

وجه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بالتحقيق الفوري في كافة الملابسات المتعلقة بحادثة سقوط سور خارجي في محطة حجاج الجو والبحر بطريق الهجرة بـالمدينة المنورة مساء الأربعاء 1439/12/25.

وتسبب سقوط السور في وفاة مقيم وإصابة آخرين، أحدهم مواطن ما زال يتلقى العلاج بالعناية الفائقة في أحد مستشفيات المدينة المنورة.

ووجه أمير المدينة الجهات الرقابية بالتحقيق الفوري في كافة الملابسات المتعلقة بالحادث، وتحديد المسؤولية وتطبيق النظام حيال المتسبب وجميع من يثبت تقصيره أو إهماله في ذلك.

كما وجه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة للإيعاز بتقديم العناية الطبية اللازمة للمصاب إلى حين خروجه والاطمئنان على صحته، سائلاً المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل، وأن يرحم من توفاه الله ويسكنه فسيح جناته.