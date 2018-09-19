أمير عسير يؤكد حرص مؤسسة الملك خالد على تحقيق أهدافها دعمًا للتنمية

المواطن - الرياض

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد، اليوم، اجتماع مجلس أمناء المؤسسة في مقرها بمدينة الرياض، وذلك بحضور أصحاب السمو الملكي أعضاء المجلس.

وناقش المجلس خلال الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، ويأتي في مقدمتها تطوير هوية المؤسسة، إضافة إلى استعراض مدى التقدّم في المشروعات التنموية التي تتبنّاها المؤسسة في مختلف مناطق المملكة.

وفي بداية الاجتماع أكّد الأمير فيصل بن خالد حرص المؤسسة على تحقيق أهدافها الطموحة دعمًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الموائمة مع رؤية المملكة 2030 التي لم تغفل دور المنظمات غير الربحية في بناء الوطن وتحمّل المسؤولية والنهوض بالمجتمع، مبديا شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهم الله- على دعمهم المتواصل للقطاع غير الربحي في المملكة، وتوجيههم المستمر في تطوير الأنظمة واللوائح التي ترفع من قدراته وجودة مخرجاته.