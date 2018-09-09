أمير عسير يبحث تسخير المنطقة ترفيهيًا مع ممثل الترفيه

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، في مكتبه بالإمارة اليوم ممثل الهيئة العامة للترفيه الأستاذ فيصل المهيري وعددًا من ممثلي الجهات الحكومية بالمنطقة .

وفي بداية اللقاء رحب أمير عسير بالجميع , كما اطلع على عدد من الفعاليات التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه بمنطقة عسير, بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة بالمنطقة , فيما تمت مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتسخير المنطقة ترفيهيًا ، وتقديم التسهيلات اللازمة للهيئة لقيامها بأعمالها ، وبما يتطلع إليه المواطن والمقيم في قطاع الترفيه.

وفي نهاية اللقاء قدم المهيري شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على متابعته الدائمة لكل ما من شأنه الارتقاء بمنطقة عسير في كافة المجالات. حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالد بن عبدالله الربيعة.