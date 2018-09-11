أمير عسير يوجه بضرورة إيجاد حلول لمشكلات النقل المدرسي

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على أهمية الدور المناط بالمعلمين في غرس مفهوم الانتماء للوطن والحفاظ على ممتلكاته والذود عنه وتوضيح معاني الوطنية في نفوس النشء ليصبحوا أفرادًا صالحين في مجتمعهم , مشددًا على أهمية العناية بهم وتعليمهم التعليم الصحيح المبني على مبدأ الحوار الذي يعد أفضل طرق التعليم في العملية التعليمية.

وبين أن الطلاب هم عماد المجتمع بعد الله وعليهم تعلق الآمال وترسم الطموحات، فهم قادة المستقبل، ويستبشر الوطن بهم وبزملائهم في أنحاء وطننا الغالي الذي هم نواته وسر تقدمه، محذرًا سموه في الوقت ذاته من الانجراف خلف الشائعات التي يروجها المغرضون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واصفاً إياها بالمحاولات المغرضة للنيل من الوطن ومقدراته، والتغرير بالشباب والزج بهم في مواطن الفتن والمهالك .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس المجلس التعليمي بمنطقة عسير مدير عام التعليم بالمنطقة جلوي آل كركمان وأعضاء المجلس مدراء عموم إدارات التعليم بمختلف محافظات المنطقة اليوم بقاعة الاجتماعات بالإمارة .

وفي بداية الاجتماع اطلع المجلس على عرض مقدم من مدير عام التعليم بالمنطقة جلوي آل كركمان أوضح خلاله استعداد إدارات التعليم بالمنطقة للعام الدراسي الجديد، مؤكداً أن إدارات التعليم بكافة محافظات المنطقة تعمل على تنفيذ الخطط التي من شأنها الارتقاء بالمسيرة التعليمية في منطقة عسير , وتهيئة كل السبل المحققة للبيئة المدرسية الجيدة وتوفير جميع متطلبات التحصيل الجيد وتقديم البرامج التعليمية المتميزة التي تعين الطالب والطالبة على بلوغ الأهداف التربوية والتعليمية.

عقب ذلك تم استعراض جهود الإدارات التعليمية في تعزيز المواطنة وترسيخ الانتماء خلال العام الماضي حيث تم تنفيذ 15 برنامجًا تم تنفيذها في 186 موقعًا ما بين مراكز تدريب ومدارس بمختلف محافظات المنطقة , شارك فيها 800 مشرف ومشرفة و 1700 قائد وقائدة مدرسة واستفاد منها 395000 طالب وطالبة وتهدف إلى جوانب عدة أهمها الوحدة الوطنية والتسامح وخطر الجماعات المتطرفة والتوعية بمخاطر الجرائم المعلوماتية والمحافظة على المكتسبات الوطنية .

إثر ذلك اطلع المجلس على الدليل التنظيمي لجائزة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد للمعلم والتي تهدف إلى تعزيز ولاء المعلم لدينه ووطنه , ونشر ثقافة التميز بين المعلمين بالإضافة إلى إبراز دور المعلم في الميدان التربوي لتحقيق الجودة في التعليم ,وتكريم النخب التعليمية المتميزة من معلمي منطقة عسير .

بعدها استمع سمو أمير منطقة عسير إلى عدد من مداخلات الطلاب ومشاكلهم التي جاءت في مقدمتها مشكلة النقل المدرسي ,حيث وجه سموه مدراء التعليم بسرعة إيجاد الحلول اللازمة لمشاكل النقل المدرسي بكافة محافظات ومراكز المنطقة، حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالد بن عبدالله الربيعة.