أمير نجران يحث الإسكان على إنجاز مشاريع المنطقة

المواطن - واس

حثّ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، على سرعة إنجاز مشاريع الإسكان بالمنطقة، في ظل الاهتمام والعناية والدعم السخي من القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ لقطاع الإسكان، لا سيما مع الرؤية الطموحة للمملكة ٢٠٣٠، التي خلقت برنامجاً لتوفير الحياة الكريمة للأسر السعودية، بتمكينهم من تملك المنازل، وفق احتياجاتهم وقدراتهم.

واطلع سموه في مكتبه، بديوان الإمارة اليوم، على تقرير عن مبادرة “إيجار” التي أطلقتها وزارة الإسكان، قدمه مدير فرع الوزارة بالمنطقة مانع بن محمد الصقور، حيث بيّن طبيعة هذه المبادرة في تنظيم سوق القطاع العقاري “التأجيري” بين أطراف العلاقة، المتمثلين في الوسيط العقاري والمالك والمستأجر، التي تجري متابعتها داخل منطقة نجران، من خلال ١٥٣ مكتباً عقارياً.

واستعرض الأمير جلوي بن عبدالعزيز، برنامج فرز الوحدات العقارية، الذي تم من خلاله فرز ١٧ وحدة عقارية بالمنطقة نجران خلال العام المنصرم ١٤٣٩هـ، بجانب برنامج “سكني”، حيث خصص فيه ستة آلاف و ٧٠٤ أراضي سكنية، خلال عامي ٢٠١٧ و ٢٠١٨، إضافة إلى أعمال التكوير الجاري تنفيذها في سبعة آلاف و ٦٧٩ أرضًا سكنية بمخططات داخل مدينة نجران ومحافظات المنطقة.

وأوضح مدير فرع الوزارة أن يجري تنفيذ مشروع الإسكان بواقع ألف و ١٦ وحدة سكنية، فيما تم صرف أربعة آلاف و ١٥٠ قرضًا مدعومًا خلال العامين ذاتهما.