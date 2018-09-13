أمير نجران يحث نادي الأخدود على تلبية تطلعات الجماهير

المواطن - واس

هنأ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، مجلس إدارة نادي الأخدود الرياضي، على الثقة بالتكليف وتشكيل المجلس الجديد.

وأعرب سموه عن شكره لمجلس الإدارة السابق، بقيادة المهندس صالح بن مانع كرحان، وزملائه، على ما قدموه لخدمة المجتمع والرياضة في المنطقة، وعلى ما تحقق من إنجازات في حقبة إدارتهم.

وحث سموه خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة النادي، سامي بن هديش آل فاضل، وأعضاء المجلس، على مواصلة المزيد من العطاء للنهوض برياضة المنطقة، والوصول إلى طموحات جماهير النادي، في جميع المنافسات وبمختلف الفئات السنية وفي الألعاب كافة.

من جهته, أعرب رئيس النادي عن شكره لسمو أمير المنطقة على ما تلقاه الأندية الرياضية في المنطقة من الدعم، الذي كان له كبير الأثر في تجاوز الصعوبات التي حتمتها ظروف المنطقة، واعدًا ببذل قصارى الجهود لخدمة المجتمع ورفعة مستوى الرياضة بالمنطقة.