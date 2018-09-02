أمين عسير: يجب رفع إيرادات الأمانة من الاستثمارات إلى 46 %

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أكد أمين منطقة عسير د . وليد الحميدي أن تحقيق المبادرات هو أساس نجاح العمل البلدي داعيًا إلى رفع إيرادات الأمانة من الاستثمارات إلى 46 % .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع رؤساء بلديات المنطقة الـ33 ، بحضور وكلاء الأمانة ومديري العموم في الأمانة.

وأوضح الحميدي أن مثل هذه الاجتماعات الدورية للبلديات من شأنها متابعة الأعمال ومناقشة كل ما يحقق استمرار تقديم الخدمة البلدية في منطقة عسير بالشكل المطلوب.

وناقش الحميدي عملية سير أداء البلديات التابعة بتطبيق الأنظمة ومناقشة المتأخر منها لمعرفة الصعوبات والمعوقات وذلك لتجاوزها والتأكيد على توحيد الجهود والعمل بشكل تكاملي منظم.

كما ناقش الاجتماع جملة من المواضيع المتعلقة بالمشاريع والمبادرات وضرورة متابعة تقييم رؤساء البلديات بجانب مؤشرات الأداء وآلية الرفع بها خصوصًا فيما يخص الاستثمار من خلال رفع الإيرادات إلى 46% من إجمالي إيرادات الأمانة وبلدياتها كما طالب رؤساء البلديات بضرورة إنهاء تقارير المسالخ والمخلفات وتكثيف الجولات الرقابية وزيادة وتيرة العمل على مبادرة تحسين التشوه البصري بالشكل المأمول ورفع الجاهزية فيما يخص الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، منوهًا إلى أهمية المشاركة واقتراح وطرح الحلول المناسبة التي من شأنها المحافظة على جوانب التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية بمنطقة عسير.

وحث الحميدي منسوبي البلديات على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى العمل البلدي وسرعة إنجاز المعاملات في وقتها دون تأخير لتحقيق الأهداف المنشودة وتفعيلها بالوقت المحدد.

وذكر الحميدي أن القطاع البلدي يعيش فترة تحول في ضوء رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ، منوهًا إلى أن هناك عملاً دؤوبًا لإحداث تحولات كبرى لخدمة المواطن والمقيم في المملكة في كافة المجالات خصوصًا وأن القطاع البلدي جزء من عملية التحول، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود لتحقيق تطلعات ولاة الأمر.

من جانبه أكد وكيل البلديات م. علي سيف أن العمل البلدي في البلديات يتطلب المزيد من الجهد الذي من شأنه تحقيق رقم قياسي للبلديات وخاصة المشاريع والاستثمار .

فيما أكد م . محمد أحمد وكيل الأمين للأراضي أن برنامج نظم المعلومات الجغرافية بأنه قد أصبح نظامًا شاملاً لنظام المعلومات الجغرافية، موضحًا أن هذا البرنامج نجح في تقديم خدمة كبيرة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين، منوهاً أنه لا يزال يتطلب منا الكثير في العمل على تطوير هذا البرنامج وزيادة وتيرة العمل لتحقيق الأهداف المنشودة والاستفادة منه بالشكل المطلوب في سبيل راحة المستفيد وتقديم كل ما يحتاجه من خلال هذا البرنامج الذي يعتبر إحدى الخطوات المتميزة التي سعت الأمانة لترقيتها وتطويرها باستمرار بما يخدم المستفيد.

وفي ذات السياق قدم الدكتور عيسى البناوي مدير مكتب تحقيق الرؤية عدة محاور ناقش فيها شرح المبادرات البلدية وطرق الاستفادة من برنامج التحول الوطني ٢٠٣٠ وما انبثق منها من مبادرات دشنتها الوزارة بشكل مفصل حيث تحدث البناوي عن محورين وهما عرض مبادرات مدينتي 2018 المحدث وما طرأ عليه من تحديث من قبل الوزارة، وواصل البناوي حديثه عن مؤشرات قياس الأداء للعام 2018، مشددًا على ضرورة الاهتمام بمؤشرات الأداء والتي ساهمت في رفع رضا المستفيدين والأداء بشكل ملحوظ، منبهًا إلى ضرورة تفادي المؤشرات التي كانت نتائجها أقل من المستهدف المحدد لها .