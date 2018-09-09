أمين عسير يطالب بتسريع عمل لجنة تسجيل قرية رجال ألمع التراثية

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

اطلع أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي، ظهر اليوم الأحد على سير الأعمال بقرية رجال ألمع التراثية بشأن تسجيل القرية ضمن قائمة التراث العالمي ” اليونيسكو ” والتي تم تنفيذها مؤخرًا، وذلك خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة المشكلة من ممثلي الجهات الحكومية المشاركة بمكتبه بالأمانة .

وأوضح المركز الإعلامي بأمانة منطقة عسير بأن د . الحميدي أكد على ضرورة تسريع عجلة العمل بالموقع بما يضمن نجاح ملف تسجيل القرية لدى منظمة التراث العالمي ” اليونيسكو ” لتكون أحد المواقع التراثية العالمية المعتمدة لدى المنظمة.

كما نوقش خلال الاجتماع عدد من الملفات التي تهم ملف القرية ، لضمان إنجاز العمل المشترك بين الجهات الحكومية المشاركة وفق ما هو مطلوب مع أعضاء اللجنة المشكلة من ، أمانة منطقة عسير، وشركة الكهرباء السعودية ، وفرع الهيئة العامة للسياحة ، والتراث الوطني ، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة النقل.

وأكد الحميدي على أهمية نجاح تسجيل القرية ضمن المواقع الأثرية والتراثية بقائمة التراث العالمي ، وذلك بهدف إبراز البعد الحضاري للمملكة، والمحافظة على تراثها الوطني، والتعريف بقيمته التاريخية، مما سيسهم في إبراز التراث الحضاري للمملكة عالميًا، إضافة إلى الحفاظ على الثراء التاريخي، والأثري، والتراثي المتنوع للمملكة، عبر تأهيل هذه المواقع وفقًا لمعايير المنظمات العالمية المتخصصة، توافقًا مع تطلعات قيادة المملكة واهتمامها بهذا الجانب الوطني المهم.

كما اتفق أعضاء اللجنة على ضرورة تسريع وتيرة العمل بالموقع، والتأكد من الإجراءات النظامية في أعمالهم والواجب اتخاذها بشكل عاجل لضمان نجاح تسجيل ملف القرية.

الجدير بالذكر بأن هذا الاجتماع جاء بعد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة للأعضاء اللجنة وسيتبعها عدد من الاجتماعات القادمة بهدف استمرار العمل التكاملي لضمان نجاح القرية وتسجيلها.